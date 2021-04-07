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Кабмин принял ряд кадровых решений: кого уволили

Кабмин принял ряд кадровых решений: кого уволили

Киев  •  УНН

 • 31741 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. На заседании в среду Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, в частности проголосовал за увольнение восьми глав РГА в Житомирской области. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“На сегодняшнем заседании Кабмина в списке кадровых вопросов не было проектов решений по назначениям или увольнениям в центральных органах исполнительной власти, или согласований на уровне ОГА. В то же время, чиновники проголосовали за увольнение 8-ми глав РГА в Житомирской области, а также назначение двух глав РГА — по одному в Кировоградской и Херсонской областях”, — сообщил Мокан.

Детали

Согласно проектам распоряжений, обнародованных нардепом, Кабмин проголосовал за увольнение (в связи с реорганизацией РГА):

  • Ананченко Людмилы с должности председателя Андрушевской РГА;
  • Семка Виталия с должности председателя Любарской РГА;
  • Можара Ярослава с должности председателя Народницкой РГА;
  • Майданника Артема с должности главы Овруцкой РГА;
  • Жарука Андрея с должности председателя Попельнянской РГА;
  • Флуда Василия с должности председателя Романовской РГА;
  • Кулика Юрия с должности председателя Ружинской РГА;
  • Стужук Анатолия с должности председателя Хорошевской РГА.

Кроме того, правительство поддержало назначение Василия Смаглюка головой Новоукраинской РГА Кировоградской области, а также Сергея Олефиренко главой Генической РГА Херсонской области.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в конце марта правительство согласовал назначение двух заместителей председателей ОГА.

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