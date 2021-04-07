Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: кого звільнено

Цитата

“На сьогоднішньому засіданні Кабміну в переліку кадрових питань не було проектів рішень стосовно призначень чи звільнень у центральних органах виконавчої влади, чи погоджень на рівні ОДА. В той же час, урядовці проголосували за звільнення 8-х голів РДА у Житомирській області, а також призначення двох голів РДА — по одному в Кіровоградській та Херсонській областях”, — повідомив Мокан.

Деталі

Відповідно до проектів розпоряджень, оприлюднених нардепом, Кабмін проголосував за звільнення ( у зв’язку з реорганізацією РДА):



Ананченко Людмили з посади голови Андрушівської РДА;



Сьомка Віталія з посади голови Любарської РДА;



Можара Ярослава з посади голови Народницької РДА;



Майданника Артема з посади голови Овруцької РДА;



Жарука Андрія з посади голови Попільнянської РДА;



Флуда Василя з посади голови Романівської РДА;



Кулика Юрія з посади голови Ружинської РДА;



Стужука Анатолія з посади голови Хорошівської РДА.



Крім того, уряд підтримав призначення Василя Смаглюка головою Новоукраїнської РДА Кіровоградської області, а також Сергія Олефіренка головою Генічеської РДА Херсонської області.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, наприкінці березня уряд погодив призначення двох заступників голів ОДА.