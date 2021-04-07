Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: кого звільнено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На засіданні у середу Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, зокрема проголосував за звільнення восьми голів РДА у Житомирській області. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“На сьогоднішньому засіданні Кабміну в переліку кадрових питань не було проектів рішень стосовно призначень чи звільнень у центральних органах виконавчої влади, чи погоджень на рівні ОДА. В той же час, урядовці проголосували за звільнення 8-х голів РДА у Житомирській області, а також призначення двох голів РДА — по одному в Кіровоградській та Херсонській областях”, — повідомив Мокан.
Деталі
Відповідно до проектів розпоряджень, оприлюднених нардепом, Кабмін проголосував за звільнення ( у зв’язку з реорганізацією РДА):
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- Ананченко Людмили з посади голови Андрушівської РДА;
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- Сьомка Віталія з посади голови Любарської РДА;
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- Можара Ярослава з посади голови Народницької РДА;
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- Майданника Артема з посади голови Овруцької РДА;
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- Жарука Андрія з посади голови Попільнянської РДА;
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- Флуда Василя з посади голови Романівської РДА;
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- Кулика Юрія з посади голови Ружинської РДА;
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- Стужука Анатолія з посади голови Хорошівської РДА.
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Крім того, уряд підтримав призначення Василя Смаглюка головою Новоукраїнської РДА Кіровоградської області, а також Сергія Олефіренка головою Генічеської РДА Херсонської області.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, наприкінці березня уряд погодив призначення двох заступників голів ОДА.