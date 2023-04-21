Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

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Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 93068 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 49500 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 114941 просмотра

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13 марта, 13:40 • 114254 просмотра

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13 марта, 13:25 • 105847 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100980 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Кабинет министров Украины во время заседания принял ряд кадровых решений, которые касались Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмином назначено:

- Краснолуцкого Александра Васильевича первым заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

- Кирееву Викторию Станиславовну заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Уволено:

- Гречаника Руслана Марьяновича с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

- Краснолуцкого Александра Васильевича с должности заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Украинские Национальные Новости

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