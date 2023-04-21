Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Кабинет министров Украины во время заседания принял ряд кадровых решений, которые касались Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмином назначено:
- Краснолуцкого Александра Васильевича первым заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Кирееву Викторию Станиславовну заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Уволено:
- Гречаника Руслана Марьяновича с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Краснолуцкого Александра Васильевича с должности заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.