Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: хто отримав, а хто втратив посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кабінет міністрів України під час засідання ухвалив низку кадрових рішень, які стосувались Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, передає УНН.
Деталі
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабміном призначено:
- Краснолуцького Олександра Васильовича першим заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Киреєву Вікторію Станіславівну заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Звільнено:
- Гречаника Руслана Мар’яновича з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Краснолуцького Олександра Васильовича з посади заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.