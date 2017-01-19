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Кабмин: в этом году пенсии пересчитают дважды

Кабмин: в этом году пенсии пересчитают дважды

Киев • УНН

 • 20133 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Украинское правительство с нового года повысило заработные платы для работников бюджетной сферы, государственного управления, повысило размер стипендий и пенсий, перерасчет последних в этом году проведут дважды. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

"С нового года правительство повысило заработные платы для работников бюджетной сферы, государственного управления, повысило размер пенсий и стипендий. В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей - до 30%", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что с 1 января 2017 г. первый тарифный разряд единой тарифной сетки, который является основой для начисления заработной платы в бюджетной сфере, составляет 1 тыс. 600 грн, а минимальная заработная плата составит 3 тыс. 200 грн - она выросла на 100%.

Как отмечается, существенно в текущем году вырастут стипендии студентов. "В частности, минимальная обычная стипендия вырастет на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, природно-математические, природные, математические, инженерные) вузов III-IV ступеней аккредитации - на 54,3%, а стипендия отличников на эти специальности будет повышена до 102%", - добавили в пресс-службе правительства.

"Также в этом году дважды пересчитают пенсии, причем их рост будет опережать прогнозируемую инфляцию. Это означает, что размеры зарплат, пенсий и социальной помощи в 2017 году будут расти быстрее, чем цены", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что должностные оклады государственных служащих и других категорий работников государственных органов возрастут в среднем на 15%, а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 г. составит 2 000 гривен в соответствии с законом Украины "О государственной службе".

"Соответствующее решение правительство приняло с целью упорядочения в 2017 году в соответствии с действующим законодательством условий и размеров оплаты труда работников государственных органов (государственных служащих, работников патронатной службы, работников государственных органов, которые выполняют функции по обслуживанию). Также данным правительственным актом устанавливается отнесение должностей государственной службы к соответствующим группам оплаты труда", - отметили в пресс-службе правительства.

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