Кабмін: цього року пенсії будуть перераховані двічі

"З нового року уряд підвищив заробітні плати для працівників бюджетної сфери, державного управління, підвищив розмір пенсій та стипендій. Зокрема, зарплати вчителів цьогоріч зростуть на 50%, а лікарів – до 30%", - йдеться у повідомленні.

В уряді нагадали, що з 1 січня 2017 року перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки, який є основою для нарахування заробітної плати у бюджетній сфері, дорівнює 1 тис. 600 грн, а мінімальна заробітна плата становитиме 3 тис. 200 грн. – вона зросла на 100%.

Як зазначається, суттєво у поточному році зростуть стипендії студентів. "Зокрема, мінімальна звичайна стипендія зросте на 33,4%, а мінімальна стипендія на окремі спеціальності (педагогічні, природничо-математичні, природничі, математичні, інженерні) ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – на 54,3%, а стипендія відмінників на ці спеціальності буде підвищена до 102%", - додали в прес-службі уряду.

"Також у цьому році двічі будуть перераховані пенсії, причому їхнє зростання буде випереджати прогнозовану інфляцію. Це означає, що розміри зарплат, пенсій і соціальної допомоги в 2017 році зростатимуть швидше, ніж ціни", - сказано у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що посадові оклади державних службовців та інших категорій працівників державних органів зростуть в середньому на 15%, а мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2017 року становитиме 2000 гривень відповідно до закону України "Про державну службу".

"Відповідне рішення уряд ухвалив з метою впорядкування у 2017 році згідно з діючим законодавством умов та розмірів оплати праці працівників державних органів (державних службовців, працівників патронатної служби, працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування). Також даним урядовим актом упорядковано віднесення посад державної служби до відповідних груп оплати праці", - зауважили у прес-службі уряду.