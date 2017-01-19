Кабмін: цього року пенсії будуть перераховані двічі

ukru
18:00 • 20790 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 52690 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 72392 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 143024 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 131146 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 167309 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 160749 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 161969 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 311077 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 334262 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
53 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 60259 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 82221 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 127653 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 111203 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 118363 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 142992 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 311066 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 334251 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 254410 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 327973 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 8430 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 35573 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 44201 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 118363 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 127653 перегляди
Актуальне
Кабмін: цього року пенсії будуть перераховані двічі

Кабмін: цього року пенсії будуть перераховані двічі

Київ • УНН

 • 20133 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Український уряд з нового року підвищив заробітні плати для працівників бюджетної сфери, державного управління, підвищив розмір стипендій та пенсій, перерахунок останніх цього року буде зроблено двічі. Про це повідомляє прес-службу Кабміну, передає УНН.

"З нового року уряд підвищив заробітні плати для працівників бюджетної сфери, державного управління, підвищив розмір пенсій та стипендій. Зокрема, зарплати вчителів цьогоріч зростуть на 50%, а лікарів – до 30%", - йдеться у повідомленні.

В уряді нагадали, що з 1 січня 2017 року перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки, який є основою для нарахування заробітної плати у бюджетній сфері, дорівнює 1 тис. 600 грн, а мінімальна заробітна плата становитиме 3 тис. 200 грн. – вона зросла на 100%.

Як зазначається, суттєво у поточному році зростуть стипендії студентів. "Зокрема, мінімальна звичайна стипендія зросте на 33,4%, а мінімальна стипендія на окремі спеціальності (педагогічні, природничо-математичні, природничі, математичні, інженерні) ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – на 54,3%, а стипендія відмінників на ці спеціальності буде підвищена до 102%", - додали в прес-службі уряду.

"Також у цьому році двічі будуть перераховані пенсії, причому їхнє зростання буде випереджати прогнозовану інфляцію. Це означає, що розміри зарплат, пенсій і соціальної допомоги в 2017 році зростатимуть швидше, ніж ціни", - сказано у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що посадові оклади державних службовців та інших категорій працівників державних органів зростуть в середньому на 15%, а мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2017 року становитиме 2000 гривень відповідно до закону України "Про державну службу".

"Відповідне рішення уряд ухвалив з метою впорядкування у 2017 році згідно з діючим законодавством умов та розмірів оплати праці працівників державних органів (державних службовців, працівників патронатної служби, працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування). Також даним урядовим актом упорядковано віднесення посад державної служби до відповідних груп оплати праці", - зауважили у прес-службі уряду.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.40
Brent
$72.71
Bitcoin
$83,994.90
S&P 500
$5,585.67
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,110.49
Ethereum
$1,883.86