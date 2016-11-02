Кабмин одобрил законопроект, который позволит депутатам оставаться на службе в подразделениях гражданской защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кабинет министрв Украины одобрил проект закона о внесении изменений в законы "О статусе народного депутата Украины" и "О статусе депутатов местных советов" относительно условий прохождения службы лицами рядового и начальствующего состава при выполнении депутатских полномочий. Такое решение приняли члены правительства на сегодняшнем заседании, передает корреспондент УНН.
"Принятие указанного документа позволит создать правовые основания для оставления на службе в органах и подразделениях гражданской защиты лиц из числа рядового, начальствующего состава службы гражданской защиты на период избрания их народными депутатами и депутатами местных советов", - пояснил министр внутренних дел А.Аваков.
Министр попросил членов Кабмина одобрить этот проект закона и внести на рассмотрение парламента.
Как сообщал УНН, Минфин сегодня обобщит все предложения и выводы ВР по Бюджету-2017.