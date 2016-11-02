Кабмин одобрил законопроект, который позволит депутатам оставаться на службе в подразделениях гражданской защиты

"Принятие указанного документа позволит создать правовые основания для оставления на службе в органах и подразделениях гражданской защиты лиц из числа рядового, начальствующего состава службы гражданской защиты на период избрания их народными депутатами и депутатами местных советов", - пояснил министр внутренних дел А.Аваков.

Министр попросил членов Кабмина одобрить этот проект закона и внести на рассмотрение парламента.

Как сообщал УНН, Минфин сегодня обобщит все предложения и выводы ВР по Бюджету-2017.