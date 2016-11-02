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Кабмін схвалив законопроект, який дозволить депутатам залишатися на службі в підрозділах цивільного захисту

Кабмін схвалив законопроект, який дозволить депутатам залишатися на службі в підрозділах цивільного захисту

Київ • УНН

 • 6885 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кабінет міністрв України схвалив проект закону про внесення змін до законів "Про статус народного депутата України" та "Про статус депутатів місцевих рад" щодо умов проходження служби особами рядового і начальницького складу під час виконання депутатських повноважень. Таке рішення ухвалили члени уряду на сьогоднішньому засіданні, передає кореспондент УНН.

"Прийняття зазначеного документа дозволить створити правові підстави для залишення на службі в органах і підрозділах цивільного захисту особам з числа рядового, начальницького складу служби цивільного захисту на період обрання їх народними депутатами та депутатами місцевих рад", - пояснив міністр внутрішніх справ А.Аваков.

Міністр просив урядовців схвалити цей проект закону і внести на розгляд парламенту.

Як повідомляв УНН, Мінфін сьогодні узагальнить усі пропозиції і висновки ВР щодо Бюджету-2017.

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