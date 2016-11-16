Кабмин одобрил законопроект о военно-техническом сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о военно-техническом сотрудничестве. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
По словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, сейчас в Украине отсутствует специальное законодательство, комплексно регулировал бы сферу военно-технического сотрудничества.
"Принятие законопроекта позволит установить законодательные рамки по правовым, экономическим, институциональных и организационных основ военно-технического сотрудничества", - сказал он.
С.Кубив добавил, что проект закона разработан Минэкономразвития соответственно решение СНБО.