Кабмін схвалив законопроект про військово-технічне співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про військово-технічне співробітництво. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
За словами першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, наразі в Україні відсутнє спеціальне законодавство, що комплексно регулювало б сферу військово-технічного співробітництва.
"Прийняття законопроекту дозволить встановити законодавчі рамки щодо правових, економічних, інституційних та організаційних засад військово-технічного співробітництва", - сказав він.
С.Кубів додав, що проект закону розроблено мінекономрозвитку відповідно рішення РНБО.