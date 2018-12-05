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Кабмин одобрил стратегию обеспечения населения лекарствами до 2025 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Государственную стратегию реализации государственной политики обеспечения населения лекарственными средствами на период до 2025 года, передает корреспондент УНН.

Кабмин одобрил стратегию обеспечения населения лекарствами до 2025 года

Соответствующее решение члены правительства сегодня одобрили на заседании без обсуждения.

Согласно обнародованному ранее тексту проекта постановления, основными задачами государственной стратегии являются:

  • обеспечение надлежащего отбора основных жизненно необходимых лекарственных средств в Национальный перечень (основные лекарственные средства);
  • обеспечение доступности лекарственных средств;
  • надлежащее финансирование системы обеспечения населения лекарственными средствами;
  • совершенствование системы снабжения лекарственных средств;
  • совершенствование государственного регулирования и обеспечение качества лекарственных средств;
  • повышение уровня рационального использования лекарственных средств;
  • повышение инвестиционной привлекательности фармацевтического рынка Украины в сфере разработки и исследования лекарственных средств.

Ранее Кабмин утвердил новую систему закупки лекарств.

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