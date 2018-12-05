Кабмін схвалив стратегію забезпечення населення ліками до 2025 року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Державну стратегію реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення члени уряду сьогодні схвалили на засіданні без обговорення.
Згідно з оприлюдненим раніше текстом проекту постанови, основними завданнями державної стратегії є:
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- забезпечення належного відбору основних життєво необхідних лікарських засобів до Національного переліку (основні лікарські засоби);
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- забезпечення доступності лікарських засобів;
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- належне фінансування системи забезпечення населення лікарськими засобами;
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- удосконалення системи постачання лікарських засобів;
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- удосконалення державного регулювання та забезпечення якості лікарських засобів;
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- підвищення рівня раціонального використання лікарських засобів;
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- підвищення інвестиційної привабливості фармацевтичного ринку України у сфері розробки та дослідження лікарських засобів.
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Раніше Кабмін затвердив нову систему закупівлі ліків.