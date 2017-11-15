Кабмин одобрил ратификацию торгового соглашения с Таиландом

Соответствующее решение правительства было принято на заседании без обсуждения.

Отметим, что 6 июня 2017 года Украина и Таиланд заключили торговое соглашение. Документы были утверждены во время официальной встречи между министром иностранных дел Украины Павлом Климкин и тайским коллегой Доном Прамудвинаем.

В МИД отметили, что заключение торгового соглашения с Таиландом, который является главным торговым партнером Украины в Юго-Восточной Азии с объемом двустороннего товарооборота в 2016 году более чем 600 млн долл. (при положительном для Украины сальдо в 255 млн долл.), открывает дополнительные возможности для взаимовыгодного, прагматичного сотрудничества между двумя странами на экономическом и инвестиционном направлениях двусторонних отношений.

Напомним, выступая на Киевском экономическом форуме посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что из-за существенного отставания с выполнением соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, Украина должна сосредоточиться на ее внедрении и гармонизировать украинское законодательство со стандартами ЕС.