Кабмін схвалив ратифікацію торговельної угоди з Таїландом

Відповідне рішення урядовці ухвалили на засіданні без обговорення.

Зазначимо, що 6 червня 2017 року Україна й Таїланд уклали торговельну угоду. Документи були затверджені під час офіційної зустрічі між міністром закордонних справ України Павла Клімкіна та тайським колегою Доном Прамудвінаем.

У МЗС зазначали, що укладення торговельної угоди з Таїландом, який є головним торговим партнером України у Південно-Східній Азії з обсягом двостороннього товарообігу у 2016 році в понад 600 млн дол. (за позитивного для України сальдо в 255 млн дол.), відкриває додаткові можливості для взаємовигідного, прагматичного співробітництва між двома країнами на економічному та інвестиційному напрямах двосторонніх відносин.

Нагадаємо, виступаючи на Київському економічному форумі посол Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що через суттєве відставання з імплементацією угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, Україна має зосередитися на її впровадженні і гармонізувати українське законодавство зі стандартами ЄС.