Кабмін схвалив ратифікацію торговельної угоди з Таїландом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект закону "Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд та проект відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України", передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення урядовці ухвалили на засіданні без обговорення.
Зазначимо, що 6 червня 2017 року Україна й Таїланд уклали торговельну угоду. Документи були затверджені під час офіційної зустрічі між міністром закордонних справ України Павла Клімкіна та тайським колегою Доном Прамудвінаем.
У МЗС зазначали, що укладення торговельної угоди з Таїландом, який є головним торговим партнером України у Південно-Східній Азії з обсягом двостороннього товарообігу у 2016 році в понад 600 млн дол. (за позитивного для України сальдо в 255 млн дол.), відкриває додаткові можливості для взаємовигідного, прагматичного співробітництва між двома країнами на економічному та інвестиційному напрямах двосторонніх відносин.
Нагадаємо, виступаючи на Київському економічному форумі посол Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що через суттєве відставання з імплементацією угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, Україна має зосередитися на її впровадженні і гармонізувати українське законодавство зі стандартами ЄС.