Кабмин отменил лицензию на экспорт для ряда продовольственных товаров и крупного рогатого скота

Детали

На заседании Кабмин принял Постановление № 472 "О внесении изменений в приложение 5 к постановлению Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 № 1466". Согласно документу отменяется лицензирование экспорта на ряд товаров в 2023 году.

В частности речь идет о: живом крупном рогатом скоте, мороженом мясе крупном рогатом скоте, мясе домашних кур, мясе и съедобных мясных субпродуктах, соленых или в рассоле, сушеных или копченых, съедобной муке из мяса или мясных субпродуктов, мясе крупного рогатого скота, яиц домашних кур, рожь, овса, проса.

Цитата

"Постановление разработано в ответ на многочисленные обращения отраслевых и профильных ассоциаций с просьбой отменить лицензирование экспорта. Его принятие будет способствовать оптимизации экспорта сельскохозяйственной продукции, увеличению поступлений валютной выручки в Украину", - отметили в Правительстве.

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