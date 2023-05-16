Кабмин отменил лицензию на экспорт для ряда продовольственных товаров и крупного рогатого скота
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Кабинет Министров Украины отменил лицензирование на экспорт для некоторых продовольственных товаров и крупного живого рогатого скота. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Кабмина, передает УНН.
Детали
На заседании Кабмин принял Постановление № 472 "О внесении изменений в приложение 5 к постановлению Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 № 1466". Согласно документу отменяется лицензирование экспорта на ряд товаров в 2023 году.
В частности речь идет о: живом крупном рогатом скоте, мороженом мясе крупном рогатом скоте, мясе домашних кур, мясе и съедобных мясных субпродуктах, соленых или в рассоле, сушеных или копченых, съедобной муке из мяса или мясных субпродуктов, мясе крупного рогатого скота, яиц домашних кур, рожь, овса, проса.
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"Постановление разработано в ответ на многочисленные обращения отраслевых и профильных ассоциаций с просьбой отменить лицензирование экспорта. Его принятие будет способствовать оптимизации экспорта сельскохозяйственной продукции, увеличению поступлений валютной выручки в Украину", - отметили в Правительстве.
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