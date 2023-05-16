Кабмін скасував ліцензію на експорт для низки продовольчих товарів та великої рогатої худоби
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Кабінет Міністрів України скасував ліцензування на експорт для деяких продовольчих товарів та великої живої рогатої худоби. Відповідне рішення було опубліковане на сайті Кабміну, передає УНН.
Деталі
На засіданні Кабмін прийняв Постанову № 472 "Про внесення змін у додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1466". Згідно з документом скасовується ліцензування експорту на низку товарів у 2023 році.
Зокрема йдеться про: живу велику рогату худобу, морожене м’ясо великої рогатої худоби, м’ясо свійських курей, м’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені, їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів, м’ясо великої рогатої худоби, яйця свійських курей, жито, овес, просо.
Цитата
"Постанову розроблено у відповідь на численні звернення галузевих і профільних асоціацій з проханням скасувати ліцензування експорту. Її прийняття сприятиме оптимізації експорту сільськогосподарської продукції, збільшенню надходжень валютного виторгу в Україну", - зазначили в Уряді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Будь-які обмеження експорту агропродукції зараз абсолютно неприпустимі - Зеленський