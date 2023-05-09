Будь-які обмеження експорту агропродукції зараз абсолютно неприпустимі - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Будь-які обмеження щодо експорту української агропродукції наразі абсолютно неприпустимі. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає кореспондент УНН.
Зеленський зазначив, що обговорив з фон дер Ляєн ситуацію щодо експорту української аграрної продукції.
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«Ми маємо спільну згоду щодо важливості нашого внеску в глобальну продовольчу безпеку світу. Маємо спільні приклади успіху в продовольчій сфері, зокрема – це стосується таких програм як наша «Grain from Ukraine», як наші шляхи солідарності, а солідарність не може бути меншою ніж об'єктивна потреба у ній…Будь-які обмеження експорту зараз абсолютно не припустимі, бо це посилює не нас усіх в Європі, а лише посилює можливості агресора. Ми пропонуємо започаткувати консультаційну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною», - розповів Зеленський.
Нагадаємо
Європейська комісія 2 травня оголосила, що тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України до п’яти держав - Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччини. Заходи, як зазначалося, мали набути чинності 2 травня і триватимуть до 5 червня 2023 року. Протягом цього часу пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника можуть імпортуватися у всіх державах-членах Європейського Союзу, окрім п’яти вищезазначених держав-членів ЄС.