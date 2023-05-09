Любые ограничения экспорта агропродукции сейчас абсолютно недопустимы - Зеленский

Зеленский отметил, что обсудил с фон дер Ляйен ситуацию по экспорту украинской аграрной продукции.

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«Мы имеем общее согласие относительно важности нашего вклада в глобальную продовольственную безопасность мира. Есть общие примеры успеха в продовольственной сфере, в частности – это касается таких программ, как наша «Grain from Ukraine», как наши "Пути солидарности", а солидарность не может быть меньше, чем объективная потребность в ней…Любые ограничения экспорта сейчас абсолютно недопустимы, потому что это усиливает не нас всех в Европе, а только усиливает возможности агрессора. Мы предлагаем создать консультационную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и воздержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Европейская комиссия 2 мая объявила, что временно запретила импорт агропродукции из Украины в пять государств - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Меры, как отмечалось, должны были вступить в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого времени пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника могут импортироваться во всех государствах-членах Европейского Союза, кроме пяти вышеупомянутых государств-членов ЕС.