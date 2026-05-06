Кабмин раскритиковал темпы подготовки Киева к зиме и пригрозил оценкой работы КГГА
Правительство выделяет почти 4 млрд гривен на теплоснабжение столицы, но критикует медленные темпы работ. До 10 мая Кличко должен предоставить графики и контракты.
Правительство раскритиковало темпы подготовки Киева к следующему отопительному сезону, заявив, что они не соответствуют уровню угроз и объему государственного финансирования. В Кабмине подчеркнули, что после 10 мая могут оценить управленческие возможности руководства столицы. Об этом написал в Telegram министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
По словам министра, в ходе очередного разговора с руководителем КГГА Виталием Кличко обсуждалась реализация Плана устойчивости и резервного теплоснабжения Киева.
Кулеба заявил, что государство уже выделяет значительные средства на защиту и резервирование систем теплоснабжения столицы.
В частности, правительство уже направило 987 млн гривен на первоочередные меры защиты, готовит еще 967 млн грн на авансирование оборудования распределенной тепловой генерации, а также предусматривает еще 2 млрд гривен на защиту критических элементов и запуск дополнительных тепловых мощностей.
Всего в апреле-мае речь идет почти о 4 млрд гривен государственных средств.
Это ресурсы налогоплательщиков и ресурс воюющей страны. При том, что в столице - крупнейший из бюджетов после государственного
В Минразвития заявили, что Киев должен немедленно перейти от обсуждений к практическим действиям. Речь идет о заключении контрактов, определении подрядчиков, подготовке площадок, подключении к сетям и запуске резервной генерации.
Также стороны обсудили сценарии работы системы в случае атак на отдельные ТЭЦ. По словам Кулебы, определены параметры резервной генерации, которые позволят поддерживать минимально необходимую температуру в домах даже в сложных условиях.
Отдельно обсуждались вопросы земельных участков, технических условий и доступа к сетям.
Министр заявил, что Киев должен предоставить законтрактованные решения с четкими сроками, графиком финансирования и персонально ответственными лицами.
Контроль выполнения, включая заключение контрактов - до 10 мая
Он также добавил, что в случае невыполнения поставленных задач после 10 мая "необходимо оценить управленческие возможности" руководства столицы готовиться к вызовам, имея все ресурсы для этого.
