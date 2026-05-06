Кабмин раскритиковал темпы подготовки Киева к зиме и пригрозил оценкой работы КГГА

$43.970.0351.400.06
ukenru
12:56 • 256 просмотра
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Ощадбанка - Зеленский
Эксклюзив
12:36 • 1824 просмотра
Дом профсоюзов на Майдане необходимо вернуть ФПУ - нардеп Дмитриева
Эксклюзив
10:39 • 16456 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
5 мая, 15:18 • 51494 просмотра
"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
5 мая, 14:39 • 61671 просмотра
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов
5 мая, 13:45 • 63282 просмотра
Когда и как можно увидеть уникальный метеорный поток Эта-Аквариды в Украине
5 мая, 13:38 • 45747 просмотра
Египет принял судно Asomatos с похищенной украинской пшеницей - Сибига
5 мая, 12:37 • 39781 просмотра
Дубинскому объявили новое подозрение в госизмене
5 мая, 09:59 • 25112 просмотра
Украинские "Фламинго" преодолели расстояние более 1500 км - Зеленский подтвердил пуски по военному заводу в чебоксарахVideo
Эксклюзив
5 мая, 06:13 • 58353 просмотра
Почему появляется второй подбородок и можно ли избавиться от него без косметолога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
2м/с
18%
747мм
Популярные новости
Удар "Фламинго" по РФ показал реальную эффективность ракет, один долет из шести – это успех – эксперты6 мая, 03:16 • 20655 просмотра
ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники россиян - ГенштабPhoto6 мая, 04:03 • 25007 просмотра
День матери: история праздника и когда отмечают в этом году6 мая, 06:19 • 31982 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP10:04 • 11619 просмотра
Украина без собственной авиации? Чем грозит преследование БЭБ авиакомпаний за лизинг10:11 • 15643 просмотра
публикации
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
10:39 • 16451 просмотра
Украина без собственной авиации? Чем грозит преследование БЭБ авиакомпаний за лизинг10:11 • 15741 просмотра
День матери: история праздника и когда отмечают в этом году6 мая, 06:19 • 32091 просмотра
"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
Эксклюзив
5 мая, 15:18 • 51490 просмотра
Безмолвная эпидемия - как медицинские ошибки разрушают жизни пациентов5 мая, 14:12 • 36660 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Илон Маск
Виталий Кличко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Италия
Сумы
Реклама
УНН Lite
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP10:04 • 11680 просмотра
День матери: история праздника и когда отмечают в этом году6 мая, 06:19 • 32091 просмотра
Новый трейлер долгожданной "Одиссеи" Нолана появился в сетиVideo5 мая, 10:23 • 20539 просмотра
Макрон спел La Boheme под аккомпанемент Пашиняна на барабанах в ЕреванеPhotoVideo5 мая, 08:45 • 23107 просмотра
Соосновательница Gap Дорис Фишер, которая помогла изменить моду в США, скончалась в возрасте 94 лет5 мая, 06:52 • 25715 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Отопление

Кабмин раскритиковал темпы подготовки Киева к зиме и пригрозил оценкой работы КГГА

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Правительство выделяет почти 4 млрд гривен на теплоснабжение столицы, но критикует медленные темпы работ. До 10 мая Кличко должен предоставить графики и контракты.

Кабмин раскритиковал темпы подготовки Киева к зиме и пригрозил оценкой работы КГГА
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Правительство раскритиковало темпы подготовки Киева к следующему отопительному сезону, заявив, что они не соответствуют уровню угроз и объему государственного финансирования. В Кабмине подчеркнули, что после 10 мая могут оценить управленческие возможности руководства столицы. Об этом написал в Telegram министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

По словам министра, в ходе очередного разговора с руководителем КГГА Виталием Кличко обсуждалась реализация Плана устойчивости и резервного теплоснабжения Киева.

Кулеба заявил, что государство уже выделяет значительные средства на защиту и резервирование систем теплоснабжения столицы.

В частности, правительство уже направило 987 млн гривен на первоочередные меры защиты, готовит еще 967 млн грн на авансирование оборудования распределенной тепловой генерации, а также предусматривает еще 2 млрд гривен на защиту критических элементов и запуск дополнительных тепловых мощностей.

Всего в апреле-мае речь идет почти о 4 млрд гривен государственных средств.

Это ресурсы налогоплательщиков и ресурс воюющей страны. При том, что в столице - крупнейший из бюджетов после государственного

- подчеркнул министр.

В Минразвития заявили, что Киев должен немедленно перейти от обсуждений к практическим действиям. Речь идет о заключении контрактов, определении подрядчиков, подготовке площадок, подключении к сетям и запуске резервной генерации.

Также стороны обсудили сценарии работы системы в случае атак на отдельные ТЭЦ. По словам Кулебы, определены параметры резервной генерации, которые позволят поддерживать минимально необходимую температуру в домах даже в сложных условиях.

Отдельно обсуждались вопросы земельных участков, технических условий и доступа к сетям.

Министр заявил, что Киев должен предоставить законтрактованные решения с четкими сроками, графиком финансирования и персонально ответственными лицами.

Контроль выполнения, включая заключение контрактов - до 10 мая

- написал Кулеба.

Он также добавил, что в случае невыполнения поставленных задач после 10 мая "необходимо оценить управленческие возможности" руководства столицы готовиться к вызовам, имея все ресурсы для этого.

Украина скоординировалась с ЕС на фоне потребности в €5,4 млрд для подготовки к зиме - о чем договорились28.04.2026, 11:05 • 3394 просмотра

Андрей Тимощенков

ОбществоПолитикаКиев
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Виталий Кличко
Киев