Кабмин продлил срок доступности китайского кредита для "Нафтогаза" до конца 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров Украины продлил срок доступности китайского кредита объемом 3,656 млрд. долларов для НАК "Нафтогаз Украины" до 25 декабря 2017 года. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 28 декабря 2016 года №1061-р, передает УНН.
Согласно решению, правительство поддержало предложение Минэкономразвития и НАК "Нафтогаз Украины" о внесении изменений в генеральное кредитное соглашение на сумму 3,656 млрд. долларов США от 25 декабря 2012 года между "Нафтогазом" и Государственным банком развития Китайской Народной Республики о продлении периода доступности кредита для выборки до 25 декабря 2017 года.
Такое решение, по информации КМУ, позволит получить Украине существенное финансирование энергетических проектов в рамках указанного соглашения и обеспечить своевременное выполнение украинской стороной своих обязательств.