Кабмін продовжив термін доступності китайського кредиту для “Нафтогазу” до кінця 2017 року

Згідно з рішенням, уряд підтримав пропозицію Мінекономрозвитку і НАК “Нафтогаз України” щодо внесення змін до генеральної кредитної угоди на суму 3,656 млрд доларів США від 25 грудня 2012 року між “Нафтогазом” та Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки про продовження періоду доступності кредиту для вибірки до 25 грудня 2017 року.

Таке рішення, за інформацією КМУ, дозволить отримати Україною суттєве фінансування енергетичних проектів в рамках зазначеної угоди та забезпечити вчасне виконання українською стороною своїх зобов’язань.