Кабмин поддержал постановление об увеличении объема электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины поддержал проект постановления об увеличении объема электроэнергии, которую компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогут реализовывать по двусторонним договорам. Соответствующее решение было поддержано на заседании правительства с трехдневной доработкой, передает корреспондент УНН.
"Вашему вниманию представляется проект постановления о внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. Этот проект постановления наработан во исполнение решения энергетического кризисного штаба", - сказала первый заместитель министра энергетики, и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
По ее словам, вносятся определенные изменения, которые должны урегулировать недостатки действующего механизма ПСО (возложения специальных обязанностей - ред.), улучшить финансовую ситуацию участников рынка, на которых возложены определенные обязанности, улучшить уровни расчетов со всеми участниками рынка.
"Благодаря реализации определенных изменений будет увеличен объем электрической энергии, который госкомпанией "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" смогут реализовывать по двусторонним договорам и на других сегментах рынка. Что позволит улучшить финансовую ситуацию указанных предприятий", - добавила Буславец.
Кроме того, она добавила, что реализация постановления позволит уменьшить профицит на рынке электроэнергии на сутки вперед, уменьшить объемы на балансе электроэнергии и улучшить финансовое состояние госпредприятия "Гарантированный покупатель".
Напомним, ранее руководительница Минэнерго Ольга Буславец увеличила мощность АЭС и открыла возможность "Энергоатому" заработать в июне дополнительно 2 млрд грн на продаже 5% своей электроэнергии по двусторонним (прямыми) договорами.