Кабмін підтримав постанову про збільшення обсягу електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав проект постанови про збільшення обсягу електроенергії, яку компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" зможуть реалізовувати за двосторонніми договорами. Відповідне рішення було підтримано на засіданні уряду з триденним доопрацюванням, передає кореспондент УНН.
"Вашій увазі представляється проект постанови про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Цей проект постанови напрацьований на виконання рішення енергетичного кризового штабу", - сказала перший заступник міністра енергетики, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.
За її словами, вносяться певні зміни, які повинні врегулювати недоліки чинного механізму ПСО (покладення спеціальних обов’язків - ред.), покращити фінансову ситуацію учасників ринку, на яких покладені певні обов’язки, покращити рівні розрахунків зі всіма учасниками ринку.
"Завдяки реалізації певних змін буде збільшено обсяг електричної енергії, який держкомпанією "Енергоатом" та ПРАТ "Укргідроенерго" зможуть реалізовувати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку. Що дозволить покращити фінансову ситуацію зазначених підприємств", - додала Буславець.
Окрім того, вона додала, що реалізація постанови дозволить зменшити профіцит на ринку електроенергії на добу наперед, зменшити обсяги на балансі електроенергії та покращити фінансовий стан держпідприємства "Гарантований покупець".
Нагадаємо, раніше очільниця Міненерго Ольга Буславець збільшила потужність АЕС та відкрила можливість "Енергоатому" заробити у червні додатково 2 млрд грн на продажу 5% своєї електроенергії за двосторонніми (прямими) договорами.