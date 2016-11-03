Кабмин направит в ВР вместе с проектом госбюджета еще три законопроекта

Законопроектом отвязывается размер должностных окладов минимальной заработной платы, а также вносятся изменения в ряд законов, в которых расчеты обязательных платежей и сборов привязаны к минимальной зарплате.

Кроме этого правительство одобрило еще два законопроекта и планирует подать их в ВР вместе с проектом госбюджета-2017.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект Государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению в Верховной Раде Украины. Такое решение сегодня приняли члены правительства во внеочередном заседании.