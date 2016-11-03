Кабмін направить до ВР разом із проектом Держбюджету ще три законопроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів України під час позачергового засідання схвалив законопроект про відв’язування розміру посадових окладів від мінімальної заробітної плати, передає кореспондент УНН.
Законопроектом відв’язується розмір посадових окладів від мінімальної заробітної плати, а також вносить зміни до низки законів, в яких розрахунки обов’язкових платежів та зборів прив’язані до мінімальної зарплати.
Крім цього уряд схвалив ще два законопроекти та планує подати їх до ВР разом з проектом Держбюджету-2017.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект Державного бюджету на 2017 рік до другого читання у Верховній Раді України. Таке рішення сьогодні ухвалили члени уряду на позачерговому засіданні.