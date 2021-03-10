Кабмин дополнил перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Кабинет Министров на заседании в среду поддержал проект постановления о внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, передает корреспондент УНН.
Детали
Документ предусматривает дополнение перечня новыми позициями, что по мнению авторов должно дать возможность правоохранительным органам на этапе досудебного следствия принимать дальнейшие процессуальные решения.
В частности, в перечне дополнен список особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен - добавлено 17 новых позиций. В список особо опасных веществ, оборот которых запрещен, добавляется еще 36 позиций. Кроме того, пятью наименованиями дополнен список прекурсоров, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.
Что было раньше
Как сообщал УНН, в прошлом году Верховная Рада приняла закон, который регулирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами. Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.
В частности, закон позволяет компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах.