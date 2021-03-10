Кабмін доповнив перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Кабінет Міністрів на засіданні у середу підтримав проект постанови про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Документ передбачає доповнення переліку новими позиціями, що на думку авторів має дати змогу правоохоронним органам на етапі досудового слідства приймати подальші процесуальні рішення.
Зокрема, в переліку доповнено список особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено – додано 17 нових позицій. До списку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено, додається ще 36 позицій. Крім того, п’ятьма найменуваннями доповнено список прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, минулоріч Верховна Рада ухвалила закон, який урегульовує електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Документ на законодавчому рівні врегульовує дистанційну торгівлю ліками.
Зокрема, закон дозволяє компаніям, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, здійснювати електронну роздрібну торгівлю такими засобами (за винятком окремих категорій ліків), а також організовувати та здійснювати доставку ліків кінцевим споживачам, серед іншого із залученням третіх осіб на договірних засадах.