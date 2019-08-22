Кабинет министров официально утвердил бывшего мэра Варшавы бизнес-омбудсменом

В тексте распоряжения от 21 августа 2019 г. № 652-р указано: “Утвердить решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля 2019 года относительно избрания Марчина Свенчицки бизнес-омбудсменом”.

Ранее Свенчицки также занимал пост министра международных экономических отношений в правительстве Польши.

В декабре 2014 года правительство назначило бизнес-омбудсменом бывшего комиссара Европейского Союза по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету. В начале 2019 года Шемета сообщил о том, что не намерен продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

Как сообщал УНН, Кабмин уволил председателя Госкино.