Кабинет министров официально утвердил бывшего мэра Варшавы бизнес-омбудсменом

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45321 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119482 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121316 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125398 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128205 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152918 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150968 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140828 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Кабинет министров официально утвердил бывшего мэра Варшавы бизнес-омбудсменом

Кабинет министров официально утвердил бывшего мэра Варшавы бизнес-омбудсменом

Киев  •  УНН

 • 14807 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабинет министров Украины одобрил назначение бизнес-омбудсменом бывшего мэра Варшавы, депутата Сейма Польши Марчина Свенчицки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства, ссылаясь на соответствующее распоряжение, которое вступает в силу с 12 октября, передает УНН.

В тексте распоряжения от 21 августа 2019 г. № 652-р указано: “Утвердить решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля 2019 года относительно избрания Марчина Свенчицки бизнес-омбудсменом”.

Ранее Свенчицки также занимал пост министра международных экономических отношений в правительстве Польши.

В декабре 2014 года правительство назначило бизнес-омбудсменом бывшего комиссара Европейского Союза по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету. В начале 2019 года Шемета сообщил о том, что не намерен продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

Как сообщал УНН, Кабмин уволил председателя Госкино.

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