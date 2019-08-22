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Кабінет міністрів офіційно затвердив колишнього мера Варшави бізнес-омбудсменом

Кабінет міністрів офіційно затвердив колишнього мера Варшави бізнес-омбудсменом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив призначення бізнес-омбудсменом колишнього мера Варшави, депутата Сейму Польщі Марчіна Свєнчіцкі. Про це повідомила в четвер пресслужба уряду, посилаючись на відповідне розпорядження, яке вступає в силу з 12 жовтня, передає УНН.

У тексті розпорядження від 21 серпня 2019 р. № 652-р вказано: “Затвердити рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 30 липня 2019 р. щодо обрання Марчіна Свєнчіцкі бізнес-омбудсменом”.

Раніше Свєнчіцкі також займав пост міністра міжнародних економічних відносин в уряді Польщі.

У грудні 2014 року уряд призначив бізнес-омбудсменом колишнього комісара Європейського Союзу з питань оподаткування, митних питань, статистики, аудиту та боротьби з шахрайством Альгірдаса Шемету. На початку 2019 року Шемета повідомив про те, що не має наміру продовжувати контракт, який закінчувався в травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.

Як повідомляв УНН, Кабмін звільнив голову Держкіно.

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