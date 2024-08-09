Кабинет министров Украины расширил перечень видов деятельности ІТ-компаний для резидентства в Дія.City. В частности, присоединись смогут компании, которые занимаются разработкой, реализацией, обслуживанием и ремонтом бионических протезов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

"Дополнен перечень видов деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима Дія Сити, новым видом деятельности "Бионическое протезирование, а именно разработка (проектирование/конструирование), производство, реализация бионических протезов (протезов с внешним источником энергии, протезов повышенной функциональности и конструкций протезов конечностей и ортезов, позволяющих компьютерного управления изделием и программирования его параметров), а также предоставление услуг по обслуживанию и ремонту указанной продукции", - написал Мельничук.

Как сообщает министерство цифровой трансформации, сейчас в Украине количество людей с ампутацией может достигать до 100 тысяч человек.

Лучшее решение в таких случаях - бионическое протезирование. Это революционные технологии, сочетающие медицину, ИИ, софт и робототехнику. Они позволяют восстановить большинство функций утраченной руки. Именно поэтому важно развивать рынок medtech, чтобы сделать протезирование более доступным для украинцев - информирует Минцифра.

Отмечается, что в Дія.City производители получат благоприятные налоговые условия, инструменты для привлечения инвестиций и возможности для построения прозрачной корпоративной структуры.

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