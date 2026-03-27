JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать все

Украинский певец JULIK представил новую лирическую композицию "Все отдам" - песню о настоящих чувствах, преданности и людях, ради которых хочется рисковать всем. Артист дал эксклюзивный комментарий для УНН по поводу премьеры композиции.

Новая работа артиста уже привлекла внимание слушателей своей искренностью и эмоциональностью. В композиции певец говорит о состоянии, когда любовь становится настолько сильной, что ради близкого человека готов отдать все, не думая о последствиях.

Сам артист признается: эта песня стала одной из самых личных в его творчестве.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда понимаешь: рядом есть тот, ради кого ты готов бороться, работать еще больше и не сдаваться даже тогда, когда кажется, что сил уже нет. Именно о таких ощущениях и эта песня

По словам певца, многие строки в композиции родились очень спонтанно - буквально из тех эмоций, которые он переживал в тот момент.

Некоторые слова написались почти мгновенно. Например, строчка о том, что даже в холодном поле с близким человеком становится лето. Это об ощущениях, когда рядом те, кого ты любишь. Тогда даже сложные обстоятельства не кажутся такими страшными. В этой песне нет выдуманных историй - в ней есть мои настоящие чувства