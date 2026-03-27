JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Київ • УНН
Український артист JULIK презентував ліричний трек про відданість коханій людині. Співак назвав композицію однією з найособистіших у своїй творчості.
Український співак JULIK представив нову ліричну композицію "Все віддам" - пісню про справжні почуття, відданість і людей, заради яких хочеться ризикувати всім. Артист дав ексклюзивний коментар для УНН з приводу прем'єри композиції.
Деталі
Нова робота артиста вже привернула увагу слухачів своєю щирістю та емоційністю. У композиції співак говорить про стан, коли любов стає настільки сильною, що заради близької людини готовий віддати все, не думаючи про наслідки.
Сам артист зізнається: ця пісня стала однією з найбільш особистих у його творчості.
У житті кожної людини бувають моменти, коли розумієш: поруч є той, заради кого ти готовий боротися, працювати ще більше і не здаватися навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Саме про такі відчуття і ця пісня
За словами співака, багато рядків у композиції народилися дуже спонтанно - буквально з тих емоцій, які він переживав у той момент.
Деякі слова написалися майже миттєво. Наприклад, рядок про те, що навіть у холодному полі з близькою людиною стає літо. Це про відчуття, коли поруч ті, кого ти любиш. Тоді навіть складні обставини не здаються такими страшними. У цій пісні немає вигаданих історій - у ній є мої справжні почуття
Композиція "Все віддам" уже активно поширюється у соцмережах, а слухачі відзначають її особливу емоційність та щирість. Багато хто пише, що ця пісня змушує замислитися про найважливіше - тих людей, заради яких ми готові віддати весь світ.
Нагадаємо
Український артист JULIK пояснив неможливість копіювання емоцій алгоритмами. За його словами, штучний інтелект допомагає у створенні демо, але не замінить живий досвід.
