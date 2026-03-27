JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все

Український співак JULIK представив нову ліричну композицію "Все віддам" - пісню про справжні почуття, відданість і людей, заради яких хочеться ризикувати всім. Артист дав ексклюзивний коментар для УНН з приводу прем'єри композиції.

Нова робота артиста вже привернула увагу слухачів своєю щирістю та емоційністю. У композиції співак говорить про стан, коли любов стає настільки сильною, що заради близької людини готовий віддати все, не думаючи про наслідки.

Сам артист зізнається: ця пісня стала однією з найбільш особистих у його творчості.

У житті кожної людини бувають моменти, коли розумієш: поруч є той, заради кого ти готовий боротися, працювати ще більше і не здаватися навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Саме про такі відчуття і ця пісня