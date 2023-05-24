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Израильский военный суд приговорил трех солдат к тюремному заключению за жестокое обращение с палестинцем

Израильский военный суд приговорил трех солдат к тюремному заключению за жестокое обращение с палестинцем

Киев • УНН

 • 526372 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Израильский военный суд приговорил трех солдат к тюремному заключению за жестокое обращение с палестинцем и препятствование расследованию инцидента, что является редким наказанием для военных сил. Об этом УНН информирует ссылаясь на АР.

Детали

В обвинительном заключении говорится о том, что четверо солдат посадили палестинца в военный джип и отвезли в неустановленное отдаленное место, говорится в заявлении.

Солдаты, чьи личности не разглашаются, затем «скрыли подробности инцидента от своих командиров, пытаясь помешать (военным чиновникам) начать расследование, и согласовали свои версии относительно деталей инцидента», — говорится в заявлении.

Солдаты достигли соглашений о признании вины. Суд приговорил двух солдат, осужденных за жестокое обращение, к 60 суткам тюремного заключения, условному сроку и сокращению в званиях. Третий военнослужащий, признанный виновным в превышении полномочий и создании угрозы жизни и здоровью, был приговорен к 40 суткам ареста, условному сроку лишения свободы и понижению в звании.

Четвертый военнослужащий, обвиняемый в нападении, жестоком обращении при отягчающих обстоятельствах, угрозах и дополнительных правонарушениях, все еще находится на рассмотрении.

В заявлении говорится, что военный суд заблокировал личности солдат.

Добавим

Правозащитные группы обвиняют израильских военных в том, что они редко наказывают солдат за преступления против палестинцев.

В период с 2017 по 2021 год израильские военные получили 1260 заявлений о предполагаемых преступлениях израильских солдат против палестинцев, в том числе 409 случаев, связанных с убийством палестинцев, согласно группе «Эш Дин» и опубликованным в декабре данным. Израильские военные возбудили 248 уголовных расследований по фактам возможных неправомерных действий в ответ на эти жалобы — лишь 21,4% от общего количества. Только за 11 расследований за этот пятилетний период были вынесены обвинительные заключения.

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