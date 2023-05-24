Ізраїльський військовий суд засудив трьох солдатів до тюремного ув'язнення за жорстоке поводження з палестинцем

ukru
Ексклюзив
05:38 • 4744 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 277322 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 374647 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 308019 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 342692 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306800 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223012 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206970 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165552 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539806 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.1 м/с
90 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 13890 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 12160 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 23374 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 20839 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 19335 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 397075 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539815 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 572600 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569511 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469212 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206728 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 374662 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176500 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167303 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 138122 перегляди
Актуальне
Ізраїльський військовий суд засудив трьох солдатів до тюремного ув'язнення за жорстоке поводження з палестинцем

Ізраїльський військовий суд засудив трьох солдатів до тюремного ув'язнення за жорстоке поводження з палестинцем

Київ • УНН

 • 526377 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Ізраїльський військовий суд засудив трьох солдатів до тюремного ув'язнення за жорстоке поводження з палестинцем та перешкоджання розслідуванню інциденту, що є рідкісним покаранням для військових сил. Про це УНН інформує посилаючись на АР.

Деталі

У обвинувальному висновку йдеться про те, що четверо солдатів посадили палестинця у військовий джип і відвезли в невстановлене віддалене місце, йдеться у заяві.

Солдати, чиї особи не розголошуються, потім «приховали подробиці інциденту від своїх командирів, намагаючись перешкодити (військовим чиновникам) розпочати розслідування, та узгодили свої версії щодо деталей інциденту», — йдеться у заяві.

Солдати досягли угод про визнання вини. Суд засудив двох солдатів, засуджених за жорстоке поводження, до 60 діб тюремного ув'язнення, умовного терміну та скорочення у званнях. Третій військовослужбовець, визнаний винним у перевищенні повноважень та створенні загрози життю та здоров'ю, був засуджений до 40 діб арешту, умовного строку позбавлення волі та зниження у званні.

Четвертий військовослужбовець, звинувачений у нападі, жорстокому поводженні за обтяжливих обставин, погроз та додаткових правопорушень, все ще перебуває на розгляді.

У заяві йдеться, що військовий суд заблокував особи солдатів.

Додамо

Правозахисні групи звинувачують ізраїльських військових у тому, що вони рідко карають солдатів за злочини проти палестинців.

У період з 2017 по 2021 рік ізраїльські військові отримали 1260 заяв про ймовірні злочини ізраїльських солдатів проти палестинців, у тому числі 409 випадків, пов'язаних із вбивством палестинців, згідно з групою «Еш Дін» та опублікованими у грудні даними. Ізраїльські військові порушили 248 кримінальних розслідувань за фактами можливих неправомірних дій у відповідь на ці скарги — лише 21,4% від загальної кількості. Лише з 11 розслідувань за цей п'ятирічний період було винесено обвинувальні висновки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64