Ізраїльський військовий суд засудив трьох солдатів до тюремного ув'язнення за жорстоке поводження з палестинцем
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Ізраїльський військовий суд засудив трьох солдатів до тюремного ув'язнення за жорстоке поводження з палестинцем та перешкоджання розслідуванню інциденту, що є рідкісним покаранням для військових сил. Про це УНН інформує посилаючись на АР.
Деталі
У обвинувальному висновку йдеться про те, що четверо солдатів посадили палестинця у військовий джип і відвезли в невстановлене віддалене місце, йдеться у заяві.
Солдати, чиї особи не розголошуються, потім «приховали подробиці інциденту від своїх командирів, намагаючись перешкодити (військовим чиновникам) розпочати розслідування, та узгодили свої версії щодо деталей інциденту», — йдеться у заяві.
Солдати досягли угод про визнання вини. Суд засудив двох солдатів, засуджених за жорстоке поводження, до 60 діб тюремного ув'язнення, умовного терміну та скорочення у званнях. Третій військовослужбовець, визнаний винним у перевищенні повноважень та створенні загрози життю та здоров'ю, був засуджений до 40 діб арешту, умовного строку позбавлення волі та зниження у званні.
Четвертий військовослужбовець, звинувачений у нападі, жорстокому поводженні за обтяжливих обставин, погроз та додаткових правопорушень, все ще перебуває на розгляді.
У заяві йдеться, що військовий суд заблокував особи солдатів.
Додамо
Правозахисні групи звинувачують ізраїльських військових у тому, що вони рідко карають солдатів за злочини проти палестинців.
У період з 2017 по 2021 рік ізраїльські військові отримали 1260 заяв про ймовірні злочини ізраїльських солдатів проти палестинців, у тому числі 409 випадків, пов'язаних із вбивством палестинців, згідно з групою «Еш Дін» та опублікованими у грудні даними. Ізраїльські військові порушили 248 кримінальних розслідувань за фактами можливих неправомірних дій у відповідь на ці скарги — лише 21,4% від загальної кількості. Лише з 11 розслідувань за цей п'ятирічний період було винесено обвинувальні висновки.