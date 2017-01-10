Израильские военные застрелили палестинца в лагере беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Израильские военнослужащие в ходе спецоперации по задержанию подозреваемых застрелили палестинца, который напал на них с ножом. Об инциденте военные сообщили во вторник, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается, операция проводилась в лагере для беженцев недалеко от города Наблус, расположенного в Палестинской автономии.
Сообщается, что другие жители палестинского лагеря для беженцев бросали в израильских солдат "коктейли Молотова" и стреляли по ним. Однако, других пострадавших с обеих сторон, по имеющимся данным, нет.
Операция в Палестинской автономии прошла через два дня после теракта в Иерусалиме. 8 января грузовик наехал на группу израильских военнослужащих, выходящих из автобуса. В результате четыре человека погибли, не менее 15 получили ранения, водителя грузовика застрелили. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, за рулем был палестинец, связанный с террористической группировкой "Исламское государство".