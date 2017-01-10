Ізраїльські військові застрелили палестинця в таборі біженців

Як зазначається, операція проводилася в таборі для біженців неподалік від міста Наблус, розташованого в Палестинській автономії.

Повідомляється, що інші жителі палестинського табору для біженців кидали в ізраїльських солдатів "коктейлі Молотова" і стріляли по них. Проте, інших постраждалих з обох сторін, за наявними даними, немає.

Операція в Палестинській автономії пройшла через два дні після теракту в Єрусалимі. 8 січня вантажівка наїхала на групу ізраїльських військовослужбовців, які виходили з автобуса. У результаті чотири людини загинули, не менше 15 отримали поранення, водія вантажівки застрелили. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, за кермом був палестинець, пов'язаний з угрупованням "Ісламська держава".