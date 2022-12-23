Израильская полиция застрелила араба-израильтянина после нападения

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Израильские офицеры в пятницу застрелили араба-израильтянина после того, как он попытался открыть огонь по ним, а затем протаранил их своей машиной недалеко от Тель-Авива. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.