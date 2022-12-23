Ізраїльська поліція застрелила араба-ізраїльтянина після нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Ізраїльські офіцери в п'ятницю застрелили араба-ізраїльтянина після того, як він спробував відкрити вогонь по них, а потім протаранив їх своєю машиною неподалік Тель-Авіва. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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Інцидент стався в Кафр-Касем, арабо-ізраїльському місті на околиці Тель-Авіва, неподалік окупованого Західного берега. У заяві поліції йдеться, що підозрюваний викликав поліцію на підставі "насильницького інциденту", який привів їх до Кафр-Касема.
"Коли поліція прибула на місце події, він кинувся на них з пістолетом, а потім сів у свою машину і збив їх", - йдеться у повідомленні.
Трьох офіцерів було поранено, перш ніж підозрюваний був "нейтралізований стріляниною", додали у відомстві.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який вступає на посаду, похвалив поліцію, "яка діяла професійно і швидко, щоб ліквідувати терориста... і запобігти великому нападу", йдеться в заяві його офісу.
Доповнення
Члени нової правлячої коаліції, оголошеної Нетаньягу пізно ввечері в середу, закликали ще до більш жорстких репресій проти палестинців.
Потенційний міністр національної безпеки в новому уряді Ітамар Бен Ґвір із ультраправої партії "Єврейська сила" неодноразово закликав співробітників ізраїльських служб безпеки застосовувати більше сили при протидії палестинським заворушенням.
Щонайменше 150 палестинців та 26 ізраїльтян було вбито цього року в Ізраїлі, на окупованому Західному березі та в анексованому Ізраїлем Східному Єрусалимі.
Ще 49 палестинців було вбито протягом трьох днів боїв між бойовиками із сектору Газа та Ізраїлем у серпні.
За даними Організації Об'єднаних Націй, 2022 став найбільш смертоносним роком після палестинського повстання 2002-2005 років, відомого як Друга інтифада.