Израильская полиция выселила палестинских жителей Иерусалима из спорных домов

КИЕВ. 19 января. УНН. Израильская полиция в среду выселила палестинских жителей из спорной собственности в горячем районе Иерусалима и разрушила одно из зданий через несколько дней после напряженного противостояния. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.