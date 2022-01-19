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Израильская полиция выселила палестинских жителей Иерусалима из спорных домов

Израильская полиция выселила палестинских жителей Иерусалима из спорных домов

Киев • УНН

 • 12170 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Израильская полиция в среду выселила палестинских жителей из спорной собственности в горячем районе Иерусалима и разрушила одно из зданий через несколько дней после напряженного противостояния. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Снос произошел в Шейх-Джарре, районе Восточного Иерусалима, где попытки еврейских поселенцев выселить палестинских жителей вызвали протесты, которые в прошлом году привели к 11-дневной войне между Израилем и сектором Газа.

Последний снос вызвал местные протесты и международную критику.

В начале этой недели жители дома вступили в ожесточенное противостояние с полицией, которая приехала их выселять. Они залезли на крышу дома и угрожали поджечь бензобаки. В конце концов, полиция отступила после того, как разрушила соседний питомник растений, принадлежащий семье.

Полиция прибыла под покровом темноты рано утром в среду, забрала семью и разрушила дом. Полиция сообщила, что 18 человек были арестованы за нарушение общественного порядка.

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил выселения, назвав его "военным преступлением" и заявил, что Израиль несет полную ответственность за его "серьезные последствия". В заявлении из своего офиса он призвал Соединенные Штаты "немедленно вмешаться, чтобы остановить продолжающиеся преступления Израиля против нашего народа в Иерусалиме".

Дело находится в суде уже несколько лет, и в прошлом году судья Иерусалима принял решение в пользу города и санкционировал выселение. Семья подала апелляцию и ждет решения, но судья не заморозил постановление о выселении.

Добавим

Палестинцы в восточном Иерусалиме говорят, что получить разрешение на строительство от города практически невозможно, что заставляет их строить дома без разрешения.

Десятки палестинских семей в восточном Иерусалиме находятся под угрозой выселения еврейскими поселенческими организациями, а тысячи сталкиваются с угрозой сноса из-за дискриминационной политики, из-за которой палестинцам чрезвычайно трудно строить новые дома или расширять существующие.

Справка

Израиль захватил Восточный Иерусалим вместе с Западным берегом во время ближневосточной войны 1967 года и аннексировал его, что не было признано большинством международного сообщества. Израиль считает весь город своей столицей, и муниципалитет заявляет, что работает над улучшением услуг для всех жителей.

Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства, и судьба города является одним из самых спорных вопросов в многовековом израильско-палестинском конфликте.

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