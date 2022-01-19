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Ізраїльська поліція виселила палестинських мешканців Єрусалиму із спірних будинків

Ізраїльська поліція виселила палестинських мешканців Єрусалиму із спірних будинків

Київ • УНН

 • 12172 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Ізраїльська поліція в середу виселила палестинських жителів із спірної власності у гарячому районі Єрусалиму та зруйнувала одну із будівель через кілька днів після напруженого протистояння. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Знесення відбулося в Шейх-Джаррі, районі східного Єрусалиму, де спроби єврейських поселенців виселити палестинських жителів викликали протести, які торік призвели до 11-денної війни між Ізраїлем та сектором Газа.

Останнє знесення викликало місцеві протести та міжнародну критику.

На початку цього тижня мешканці будинку вступили у запекле протистояння з поліцією, яка приїхала їх виселяти. Вони залізли на дах будинку та погрожували підпалити бензобаки. Зрештою, поліція відступила після того, як зруйнувала сусідній розплідник рослин, що належить сім'ї.

Поліція прибула під покровом темряви рано-вранці в середу, забрала сім'ю і зруйнувала будинок. Поліція повідомила, що 18 людей було заарештовано за порушення громадського порядку.

Президент Палестини Махмуд Аббас засудив виселення, назвавши його "військовим злочином" та заявивши, що Ізраїль несе повну відповідальність за його "серйозні наслідки". У заяві зі свого офісу він закликав Сполучені Штати "негайно втрутитися, щоб зупинити злочини Ізраїлю, що продовжуються, проти нашого народу в Єрусалимі".

Справа перебуває в суді вже кілька років, і минулого року суддя Єрусалима ухвалив рішення на користь міста та санкціонував виселення. Сім'я подала апеляцію і чекає на рішення, але суддя не заморозив постанову про виселення.

Додамо

Палестинці у східному Єрусалимі кажуть, що отримати дозвіл на будівництво від міста практично неможливо, що змушує їх будувати будинки без дозволу.

Десятки палестинських сімей у східному Єрусалимі знаходяться під загрозою виселення єврейськими поселенськими організаціями, а тисячі стикаються із загрозою знесення через дискримінаційну політику, через яку палестинцям надзвичайно важко будувати нові будинки або розширювати існуючі.

Довідка

Ізраїль захопив Східний Єрусалим разом із Західним берегом під час близькосхідної війни 1967 року і анексував його, що не було визнано більшістю міжнародної спільноти. Ізраїль вважає все місто своєю столицею, і муніципалітет заявляє, що працює над покращенням послуг для всіх мешканців.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим став столицею їхньої майбутньої держави, і доля міста є одним із найспірніших питань у багатовіковому ізраїльсько-палестинському конфлікті.

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