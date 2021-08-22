Израильская авиация нанесла удар по территориям ХАМАС в секторе Газа после столкновений на границе

КИЕВ. 22 августа. УНН. Израильская авиация нанесла удар по территориям ХАМАС в секторе Газа поздно вечером в субботу, во время эскалации боевых действий после того, как ранее в стрельбе на границе серьезно ранили израильского солдата и 41 палестинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.