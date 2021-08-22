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Израильская авиация нанесла удар по территориям ХАМАС в секторе Газа после столкновений на границе

Киев  •  УНН

 • 25354 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Израильская авиация нанесла удар по территориям ХАМАС в секторе Газа поздно вечером в субботу, во время эскалации боевых действий после того, как ранее в стрельбе на границе серьезно ранили израильского солдата и 41 палестинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ранения были получены во время протеста в секторе Газа. Сотни палестинцев собрались у сильно укрепленного рубежа Стрип, где одни пытались расширить пограничную ограду, а другие бросили взрывчатку в сторону израильских войск.

Войска ЦАХАЛа (израильские военные) ответили средствами разгона массовых беспорядков, включая, в случае необходимости, живой огонь.

Среди двух палестинцев, которые получили тяжелые ранения, был 13-летний мальчик, которому был ранен в голову, сообщило министерство здравоохранения Газы. Он описал большинство других травм как средней тяжести, включая выстрелы из пистолетов в конечности, спину и живот.

В ответ на стрельбу ранение солдата израильские “истребители” нанесли удар по четырем местах хранения и производства оружия, принадлежащих “ХАМАСа”.

Добавим

7 августа Армия обороны Израиля атаковала объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда шаров с взрывчаткой.

Перед этим из Ливана в сторону Израиля были выпущены ракеты. ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем, впоследствии самолеты израильских ВВС атаковали наземные цели на ливанской стороне границы.

Контекст

Обострение ситуации в Израиле началось в начале мая. Конфликт между группировками в секторе Газа и Израилем обострился после того, как израильские власти по решению суда начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме.

Из-за этого в городе начались протесты, переросшие в столкновения палестинского населения и израильской полиции. Позже из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территории Израиля и удары.

Затем интенсивные обстрелы стихли и стали единичными.

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