Ізраїльська авіація завдала удару по територіях ХАМАС у секторі Газа після сутичок на кордоні

ukru
17 березня, 19:38 • 104827 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 136580 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 196627 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 163802 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 160948 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 182008 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150953 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159576 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176241 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221955 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 66442 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 57441 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 50216 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 43894 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 80104 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 196620 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 170265 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 266581 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 262454 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 390242 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 68677 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 76585 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 73913 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 103945 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 113802 перегляди
Актуальне
Ізраїльська авіація завдала удару по територіях ХАМАС у секторі Газа після сутичок на кордоні

Ізраїльська авіація завдала удару по територіях ХАМАС у секторі Газа після сутичок на кордоні

Київ • УНН

 • 25379 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ізраїльська авіація завдала удару по територіях ХАМАС у секторі Газа пізно ввечері в суботу, під час ескалації бойових дій після того, як раніше у стрілянині на кордоні серйозно поранили ізраїльського солдата та 41 палестинця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Поранення були отримані під час протесту в секторі Газа. Сотні палестинців зібралися біля сильно укріпленого кордону Стрип, де одні намагалися розширити прикордонну огорожу, а інші кинули вибухівку у бік ізраїльських військ.

Війська ЦАХАЛу (ізраїльські військові) відповіли засобами розгону масових заворушень, включаючи, у разі необхідності, живий вогонь.

Серед двох палестинців, які отримали важкі поранення, був 13-річний хлопчик, якому було поранено в голову, повідомило міністерство охорони здоров'я Гази. Він описав більшість інших травм як середньої тяжкості, включаючи постріли з пістолетів у кінцівки, спину та живіт.

Також поранили одного із військових, тому ізраїльські "винищувачі" завдали удару по чотирьох місцях зберігання та виробництва зброї, що належать "ХАМАСу". 

Додамо

7 серпня Армія оборони Ізраїлю атакувала об'єкти руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск звідти куль з вибухівкою.

Перед цим з Лівану в бік Ізраїлю були випущені ракети. ЦАХАЛ відповів артилерійським вогнем, згодом літаки ізраїльських ВПС атакували наземні цілі на ліванській стороні кордону.

Контекст

Загострення ситуації в Ізраїлі почалося на початку травня. Конфлікт між угрупованнями в секторі Газа і Ізраїлем загострився після того, як ізраїльська влада за рішенням суду почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі.

Через це в місті почалися протести, які переросли в зіткнення палестинського населення і ізраїльської поліції. Пізніше з сектора Газа почалися ракетні обстріли по території Ізраїлю і удари.

Потім інтенсивні обстріли стихли і стали поодинокими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами