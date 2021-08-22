Ізраїльська авіація завдала удару по територіях ХАМАС у секторі Газа після сутичок на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ізраїльська авіація завдала удару по територіях ХАМАС у секторі Газа пізно ввечері в суботу, під час ескалації бойових дій після того, як раніше у стрілянині на кордоні серйозно поранили ізраїльського солдата та 41 палестинця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Поранення були отримані під час протесту в секторі Газа. Сотні палестинців зібралися біля сильно укріпленого кордону Стрип, де одні намагалися розширити прикордонну огорожу, а інші кинули вибухівку у бік ізраїльських військ.
Війська ЦАХАЛу (ізраїльські військові) відповіли засобами розгону масових заворушень, включаючи, у разі необхідності, живий вогонь.
Серед двох палестинців, які отримали важкі поранення, був 13-річний хлопчик, якому було поранено в голову, повідомило міністерство охорони здоров'я Гази. Він описав більшість інших травм як середньої тяжкості, включаючи постріли з пістолетів у кінцівки, спину та живіт.
Також поранили одного із військових, тому ізраїльські "винищувачі" завдали удару по чотирьох місцях зберігання та виробництва зброї, що належать "ХАМАСу".
Додамо
7 серпня Армія оборони Ізраїлю атакувала об'єкти руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск звідти куль з вибухівкою.
Перед цим з Лівану в бік Ізраїлю були випущені ракети. ЦАХАЛ відповів артилерійським вогнем, згодом літаки ізраїльських ВПС атакували наземні цілі на ліванській стороні кордону.
Контекст
Загострення ситуації в Ізраїлі почалося на початку травня. Конфлікт між угрупованнями в секторі Газа і Ізраїлем загострився після того, як ізраїльська влада за рішенням суду почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі.
Через це в місті почалися протести, які переросли в зіткнення палестинського населення і ізраїльської поліції. Пізніше з сектора Газа почалися ракетні обстріли по території Ізраїлю і удари.
Потім інтенсивні обстріли стихли і стали поодинокими.