Израиль подвергся новым ударам, известно о 12 пострадавших в Ашкелоне

КИЕВ. 11 октября. УНН. Из сектора Газа ракетами обстреляли города на юге Израиля, медики сообщили о 12 пострадавших в Ашкелоне. Позже были атакованы города в центральной части Израиля, в том числе Тель-Авив, где в результате обстрела никто не пострадал, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.