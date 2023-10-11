Израиль подвергся новым ударам, известно о 12 пострадавших в Ашкелоне
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Из сектора Газа ракетами обстреляли города на юге Израиля, медики сообщили о 12 пострадавших в Ашкелоне. Позже были атакованы города в центральной части Израиля, в том числе Тель-Авив, где в результате обстрела никто не пострадал, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Как сообщается, сегодня из сектора Газа ракетами обстреляли города Ашдод и Ашкелон на юге Израиля. Было несколько сообщений об ударах в городах.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что в результате последних ракетных обстрелов в Ашкелоне пострадали 12 человек, все они находятся в хорошем состоянии.
MDA сообщило, что шестеро из них получили ранения от обломков ракеты или упали, когда бежали в укрытие, а еще шестеро находятся на лечении от острой тревоги.
Все 12 человек доставлены в городскую больницу Барзилай, добавили в MDA.
Позже в центральной части Израиля прозвучали сирены предупреждения о ракетах на фоне того, как из Газы, похоже, атаковали мощным залпом снарядов большей дальности, указывает издание.
Среди городов, подвергшихся атаке, были Тель-Авив, Рамат-Ган, Холон и Реховот.
Спасательная группа "Маген Давид Адом" указала, что сообщений о пострадавших в результате крупного ракетного обстрела района Тель-Авива и Иудейской низменности за последние несколько минут не поступало.
Direct rocket impact in Ashkelon. pic.twitter.com/elaRkg8J8X— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 11, 2023
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные возобновили контроль над границей с Газой.