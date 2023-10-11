Ізраїль зазнав нових ударів, відомо про 12 постраждалих в Ашкелоні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Із сектора Газа ракетами обстріляли міста на півдні Ізраїлю, медики повідомили про 12 постраждалих в Ашкелоні. Згодом були атаковані міста у центральній частині Ізраїлю, у тому числі Тель-Авів, де внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
Як повідомляється, сьогодні із сектора Газа ракетами обстріляли міста Ашдод і Ашкелон на півдні Ізраїлю. Було кілька повідомлень про удари в містах.
Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" (MDA) повідомила, що внаслідок останніх ракетних обстрілів в Ашкелоні постраждали 12 людей, усі вони перебувають у хорошому стані.
MDA повідомила, що шестеро з них отримали поранення від уламків ракети або впали, коли бігли в укриття, а ще шестеро перебувають на лікуванні від гострої тривоги.
Усіх 12 людей доставлено до міської лікарні Барзилай, додали в MDA.
Згодом у центральній частині Ізраїлю прозвучали сирени попередження про ракети на тлі того, як з Гази, схоже, атакували потужним залпом снарядів більшої дальності, вказує видання.
Серед міст, підданих атаці, як зазначається, були Тель-Авів, Рамат-Ган, Холон і Реховот.
Рятувальна група "Маген Давид Адом" вказала, що повідомлень про постраждалих внаслідок великого ракетного обстрілу району Тель-Авіва та Іудейської низовини за останні кілька хвилин не надходило.
Direct rocket impact in Ashkelon. pic.twitter.com/elaRkg8J8X— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 11, 2023
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.