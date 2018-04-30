Израиль заявляет, что получил доказательства попыток Ирана получить ядерное оружие

Во время пресс-конференции в Тель-Авиве 30 апреля Нетаньяху заявил, что Израиль получил точные копии примерно 55 тысяч документов.

По его словам, после подписания ядерной сделки 2015 года Тегеран спрятал архивы своей ядерной программы.

“Иран планировал на самом высоком уровне создавать ядерное оружие”, — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что ядерная сделка основывается на лжи. По словам премьера, Израиль поделился информацией с Соединенными Штатами Америки.

Как сообщал УНН, стремление Ирана получить ядерное оружие является основной угрозой Израилю, США и всему миру. Такое мнение высказал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.