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Ізраїль заявляє, що здобув докази спроб Ірану отримати ядерну зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна здобула копії десятків тисяч файлів які, ймовірно, містять “викривальні” відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Ізраїль заявляє, що здобув докази спроб Ірану отримати ядерну зброю

Під час прес-конференції в Тель-Авіві 30 квітня Нетаньягу заявив, що Ізраїль здобув точні копії приблизно 55 тисяч документів.

За його словами, після підписання ядерної угоди 2015 року Тегеран сховав архіви своєї ядерної програми.

“Іран планував на найвищому рівні створювати ядерну зброю”, — сказав Нетаньягу.

Він додав, що ядерна угода ґрунтується на брехні. За словами прем’єра, Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.

Як повідомляв УНН, прагнення Ірану отримати ядерну зброю є основною загрозою Ізраїлю, США і всьому світу. Таку думку висловив на спільній прес-конференції з держсекретарем США Майком Помпео прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

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