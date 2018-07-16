Израиль нанес удар по позициям сил Асада в Сирии

Как говорится в сообщении агентства, Израиль пытается таким образом поддержать потерпевшие поражение повстанские группировки в Дераа и Кунейтре.

В результате ракетного удара был причинен лишь материальный ущерб.

На авиабазе "Нейраб" в Алеппо дислоцированы проиранские силы.

Власти Израиля пока не прокомментировали ракетный удар.

ВВС Израиля за последние три месяца нанесли удары по позициям сил режима Асада и проиранских группировок в Хомсе, Кунейтре, Дераа и Дамаске.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.



Вчера первая колонна автобусов с жителями провинции Дерааа и бойцами вооруженной оппозиции отбыла в направлении Идлиб.