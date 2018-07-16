Ізраїль завдав удару по позиціях сил Асада в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару по позиціях сил Асада на північ від авіабази "Нейраб" в Алеппо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Як сказано в повідомленні агентства, Ізраїль намагається таким чином підтримати повстанські угруповання в Дераа і Кунейтрі, які раніше потерпіли поразку.
В результаті ракетного удару було завдано лише матеріальний збиток.
На авіабазі "Нейраб" в Алеппо дислоковані проіранськи сили.
Влада Ізраїлю поки не прокоментували ракетний удар.
ВПС Ізраїлю за останні три місяці завдали ударів по позиціях сил режиму Асада і проіранських угруповань в Хомсі, Кунейтрі, Дераа і Дамаску.
Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона чоловік знайшли притулок за межами країни.
Вчора перша колона автобусів з жителями провінції Дерааа і бійцями збройної опозиції відбула в напрямку Ідліб.