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Ізраїль завдав удару по позиціях сил Асада в Сирії

Ізраїль завдав удару по позиціях сил Асада в Сирії

Київ • УНН

 • 7390 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару по позиціях сил Асада на північ від авіабази "Нейраб" в Алеппо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Як сказано в повідомленні агентства, Ізраїль намагається таким чином підтримати повстанські угруповання в Дераа і Кунейтрі, які раніше потерпіли поразку.

В результаті ракетного удару було завдано лише матеріальний збиток.

На авіабазі "Нейраб" в Алеппо дислоковані проіранськи сили.

Влада Ізраїлю поки не прокоментували ракетний удар.

ВПС Ізраїлю за останні три місяці завдали ударів по позиціях сил режиму Асада і проіранських угруповань в Хомсі, Кунейтрі, Дераа і Дамаску.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона чоловік знайшли притулок за межами країни.

Вчора перша колона автобусів з жителями провінції Дерааа і бійцями збройної опозиції відбула в напрямку Ідліб.

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