Израиль распускает парламент: объявит пятые выборы за три года

Детали

Выборы станут пятыми в Израиле за три года и могут вернуть оппозиционного Нетаньяху, который был лидером оппозиции в прошлом году, в центр политической вселенной. "Я думаю, что ветер изменился. Я чувствую это", - заявил Нетаньяху.

Предыдущие 4 выборы, посвященные способности Нетаньяху править в условиях расследования коррупции, привели в тупик. В то время как опросы общественного мнения показывают, что Нетаньяху, находящийся сейчас под судом, является фаворитом, далеко не факт, что его партия "Ликуд" сможет получить нужное парламентское большинство для формирования нового правительства, пишет издание.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, бывший союзник и помощник Нетаньяху, год назад сформировал свое правительство с целью остановить бесконечный цикл выборов. Но хрупкое коалиционное правительство, в которое входят партии со всего политического спектра, потеряло большинство в начале этого года и столкнулось с "восстаниями" разных законодателей в последние недели.

Несмотря на успехи, коалиция в конце концов распалась, в основном потому, что несколько членов собственной жесткой партии Беннетта возражали против его прагматизма и умеренности. Тем временем Нетаньяху поднял оппозицию, обвинив Беннета в сотрудничестве со "сторонниками террора", имея в виду его арабских партнеров по коалиции.

Объявив о своем плане роспуска правительства, Беннетт сказал, что принял "правильное решение" в трудных обстоятельствах.

"Вместе мы вытащили Израиль из ямы. В этом году мы многого достигли. Прежде всего, мы выдвинули на первый план ценности справедливости и доверия. Мы перешли к культуре "мы", "вместе", — сказал Беннет, стоя рядом со своим основным партнером, министром иностранных дел Яиром Лапидом.

Согласно их коалиционному соглашению, Лапид, возглавляющий крупную центристскую партию "Эш Атид", теперь становится временным премьер-министром до выборов, на которых он, как ожидается, станет главным соперником Нетаньяху.

Стоя вместе с Беннетом, он поблагодарил своего партнера за его тяжелую работу и за то, что он поставил страну выше своих личных интересов. "Даже если мы собираемся на выборы через несколько месяцев, наши проблемы как государства не могут ждать. Сегодня нам нужно вернуться к концепции израильского единства. Не дать темным силам разорвать нас изнутри", — сказал Лапид.

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