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Ізраїль розпускає парламент: оголосить п'яті вибори за три роки

Ізраїль розпускає парламент: оголосить п'яті вибори за три роки

Київ • УНН

 • 114051 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Ослаблий коаліційний уряд Ізраїлю оголосив у понеділок, що розпустить парламент і призначить нові вибори, підготувавши ґрунт для можливого повернення до влади колишнього прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху або іншого періоду політичного глухого кута, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Вибори стануть п'ятими в Ізраїлі за три роки і можуть повернути опозиційного Нетаньяху, який був лідером опозиції минулого року, до центру політичного всесвіту. "Я гадаю, що вітер змінився. Я відчуваю це", - заявив Нетаньяху.

Попередні чотири вибори, присвячені здатності Нетаньяху правити в умовах розслідування корупції, привели в глухий кут. У той час як опитування громадської думки показують, що Нетаньяху, який зараз перебуває під судом, є фаворитом, далеко не факт, що його партія "Лікуд" зможе отримати потрібну парламентську більшість для формування нового уряду, пише видання.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт, колишній союзник та помічник Нетаньяху, рік тому сформував свій уряд з метою зупинити безкінечний цикл виборів. Але крихкий коаліційний уряд, до якого входять партії з усього політичного спектру, втратив більшість на початку цього року і зіткнувся з "повстаннями" різних законодавців в останні тижні.

Попри успіхи, коаліція зрештою розпалася, здебільшого через те, що кілька членів власної жорсткої партії Беннетта заперечували проти його прагматизму та поміркованості. Тим часом Нетаньяху підняв опозицію, звинувативши Беннета у співпраці з "прихильниками терору", маючи на увазі його арабських партнерів по коаліції.

Оголосивши про свій план розпуску уряду, Беннетт сказав, що ухвалив "правильне рішення" у важких обставинах.

"Разом ми витягли Ізраїль із ями. Цього року ми багато чого досягли. Насамперед, ми висунули на перший план цінності справедливості та довіри. Ми перейшли до культури "ми", "разом", — сказав Беннет, стоячи поряд зі своїм основним партнером, міністром закордонних справ Яїром Лапідом.

Згідно з їхньою коаліційною угодою, Лапід, який очолює велику центристську партію "Еш Атід", тепер стає тимчасовим прем'єр-міністром до виборів, на яких він, як очікується, стане головним суперником Нетаньяху.

Стоячи разом з Беннетом, він подякував своєму партнеру за його важку роботу і за те, що він поставив країну вище за свої особисті інтереси. "Навіть якщо ми збираємось на вибори за кілька місяців, наші проблеми як держави не можуть чекати. Сьогодні нам потрібно повернутись до концепції ізраїльської єдності. Не дати темним силам розірвати нас зсередини", — сказав Лапід.

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